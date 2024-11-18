В Краснодаре сборная «Брунея» провела поединок с дублем лидера РПЛ – «Краснодаром-2». Разгромить дублю «быков» одну из слабейших команд не только АФК, но и всего мира удалось поскромнее, чем это сделала сборная России – всего со счётом 3:0.

«Наш матч против «Краснодара‑2» завершился со счетом 3:0 в пользу российской команды. Он проходил на стадионе второй команды», — заявил телевизионному каналу «Матч ТВ» представитель сборной Брунея.

Напомним, что в пятницу, 15 ноября сборная России забила 11 безответных голов в ворота сборной Брунея. Матч также прошёл в Краснодаре, но на большой арене одноимённого футбольного клуба.