В Нигерии прокомментировали возможный матч с командой России

Менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон высказался по поводу потенциального матча между национальной сборной Нигерии и сборной России в 2025 году.

«Проведение игры с участием команд России и Нигерии может быть весной 2025 года, однако никакие документы ещё не подписаны. Место проведения и время матча будут понятны только в 2025 году», - цитирует собеседника Sport24.

Напомним, что сборная Нигерии – одна из сильнейших сборных Африки. В рейтинге сборных от ФИФА коллектив занимает прямо сейчас 28 место.

Всего в 2024 году российская сборная провела пока четыре матча. Пятый будет сыгран во вторник в Волгограде против сборной Сирии.

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