Стало известно, сколько зрителей ожидается на игре сборной России в Волгограде

Появилась информация о количестве болельщиков, которые планируют посетить товарищеский матч между сборными России и Сирии в Волгограде.

— Ожидаем более 36 тысяч человек. От 36 до 40, — сообщили Metaratings в Департаменте мероприятий Российского футбольного союза.

Контрольный поединок Россия – Сирия состоится завтра, 19 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.

Следить за ходом всех событий можно в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

Напомним, в прошлом году сборная России разгромила в Волгограде Кубу со счетом 8:0. Ту игру посетило более 40 тысяч человек.