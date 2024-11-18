Россию лишили шанса попасть на чемпионат мира

Сборная России точно пропустит чемпионат мира – 2026. УЕФА выпустил циркуляр, из которого следует, что в отборочном турнире примут участие 54 сборные. Российская национальная команда не будет участвовать в жеребьёвке отбора, которая состоится в декабре.

Отметим, что сам отборочный турнир в зоне УЕФА начнётся в марте. С учётом стыковых игр будет разыграно 16 билетов на мундиаль. Как известно, на следующем чемпионате мира выступят 48 сборных.

Недопуск России к чемпионату мира – 2026 не является большим сюрпризом. Ранее в Российском футбольном союзе говорили, что не ожидают столь раннего снятия спортивных санкций.

Следующий чемпионат мира примут США, Канада и Мексика.

УЕФА принял решение по России