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Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026

18 Ноября 2024 • 20:35 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
Через 21 ч. 44 мин.

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что сборная России не будет допущена до отборочного турнира к чемпионату мира – 2026.

«А чему тут удивляться? К сожалению, это все было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно. Пока будем играть товарищеские игры, в любом случае сборной нужно собираться и играть», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Напомним, сборная России не участвует в официальных турнирах с февраля 2022 года.

Завтра, 19 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против Сирии. Игра между командами пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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