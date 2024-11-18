Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что сборная России не будет допущена до отборочного турнира к чемпионату мира – 2026.

«А чему тут удивляться? К сожалению, это все было ожидаемо. Грустная ситуация, конечно. Пока будем играть товарищеские игры, в любом случае сборной нужно собираться и играть», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Напомним, сборная России не участвует в официальных турнирах с февраля 2022 года.

Завтра, 19 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против Сирии. Игра между командами пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.