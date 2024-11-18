Самошников назвал цель на матч против Сирии

Защитник сборной России Илья Самошников назвал цель сборной России на грядущий товарищеский матч против команды Сирии.

«Знаем сильные и слабые стороны сборной Сирии. Настрой один — побеждать. Команда готова на сто процентов», - делится Самошников с порталом Sport24.

Напомним, что игра Россия – Сирия пройдёт 19 ноября на «Волгоград Арене». Ранее в прошедшую пятницу российская национальная команда разгромила команду Брунея в Краснодаре – 11:0.

Сирийская сборная в рейтинге национальных команд ФИФА расположилась на 89 месте.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил газон стадиона.