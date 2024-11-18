Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте

Специалисты из GiveMeSport составили рейтинг величайших сборных в истории. При формировании этого рейтинга учитывались такие критерии: количество титулов, оказанное на футбол влияние, общее качество и долголетие.

На первом месте оказалась сборная Испании образца 2008-2012 годов. За этот период «красная фурия» выиграла все три крупных турнира – два чемпионата Европы и один чемпионат мира.

На второй строчке расположилась сборная Бразилии 1994-2002 годов. Команда за этот отрезок дважды выиграла чемпионат мира (1994, 2002), заняла второе место на чемпионате мира (1998) и выиграла два Кубка Америки (1997, 1999).

Тройку замкнула сборная Венгрии 1950-1956 годов. Эта команда за указанный период завоевала олимпийское золото (1952) и дошла до финала чемпионата мира (1954).

На четвёртой позиции – снова Бразилия, но уже 1958-1962 годов с двумя кубками мира. В те годы в составе бразильцев блистал Пеле. Топ-5 замкнула сборная ФРГ 1972-1976 годов.

Шестой идёт сборная Нидерландов (1970-1978), седьмой – ещё раз Бразилия (1970), а восьмой – Франция (1998-2001).

Действующий чемпион мира, современная Аргентина (2021-...) с Лионелем Месси – на девятой строчке.