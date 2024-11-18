УЕФА принял решение по России

В декабре в Швейцарии состоится жеребьёвка европейской части отбора на чемпионат мира – 2026. Сборная России не будет допущена к отборочному турниру. Из-за вопросов безопасности санкции УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза продолжают работать. Об этом информирует «Матч ТВ», ссылаясь на свой источник.

Таким образом, сборная России не выступит на следующем чемпионате мира, который будут принимать три страны – США, Канада и Мексика.

Отметим, что из-за санкций сборная России не имела возможности попасть на чемпионат мира – 2022 и чемпионат Европы – 2024. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, пока сказать сложно.