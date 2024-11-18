Агент объяснил, для чего Миранчук приехал в сборную России

Владимир Кузьмичёв, агент хавбека «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука, высказался о приезде своего подопечного в расположение сборной России.

В первом товарищеском матче сборной России против Брунея (11:0) Миранчук участие не принял.

«Мы же понимаем, что Алексей прилетел не ради одной игры, а чтобы провести полноценный тренировочный цикл в составе сборной России», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

В составе сборной России 29-летний Миранчук принял участие в 45 играх, в которых забил семь мячей и сделал семь результативных действий.

Завтра, 19 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют с Сирией, начало — в 19:30 по мск.