Агент назвал сборные, с которыми сыграет сборная России в 2025 году

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, с кем будет играть сборная России в 2025 году.

«Точно подписан матч с Нигерией. В том цикле будет ещё какая-то топовая африканская страна. А на осень подписаны контракты с Эквадором – это элитная сборная сейчас – и с Венесуэлой. Ещё может появиться или Уругвай или Колумбия. РФС старается что-то делать», - сказал Гурцкая в новом выпуске программы «Это футбол, брат!»

На прошлой неделе сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0. Теперь команда Валерия Карпина готовится к игре против Сирии. Этот матч состоится во вторник, 19 ноября.