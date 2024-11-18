Карпин рассказал о состоянии Тюкавина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием о состоянии форварда команды Константина Тюкавина.

«Костя готов на все сто процентов. Завтра будет играть, если ничего не случится», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В составе сборной России 22-летний Тюкавин принял участие в пяти играх, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Во вторник, 19 ноября, сборная России проведет товарищеский матч в Волгограде против сборной Сирии. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.

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