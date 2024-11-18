«С Кубой было хуже»: Карпин оценил газон «Волгоград Арены»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии газона «Волгоград Арены». На этом стадионе вечером 19 ноября команда Карпина будет проводить матч со сборной Сирии. Носить он будет товарищеский характер.

«Нормальное состояние газона. Я не скажу, что оно идеальное, видно, что мягковатое. В том году, когда играли с Кубой, было намного хуже», - говорит Карпин на пресс-конференции журналистам.

В прошлом ноябре в 2023 году россияне разгромили команду Кубы здесь же, в Волгограде со счётом 8:0.

Напомним, что в прошедшую пятницу россияне разнесли команду Брунея в другом южном городе, Краснодаре со счётом 11:0.