Карпин высказался о форме Чалова

Форвард Фёдор Чалов досрочно вернулся в расположение ПАОКа. Футболист на прошлой неделе отыграл час в товарищеском матче против Брунея, но не смог забить. Комментарий по поводу формы Чалова дал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Чтобы понимать, что происходит с Чаловым, нужно больше времени с ним провести. Сейчас не лучший его период. Он играл против Брунея с большим желанием выполнять установку и забивать. Поговорили, что надо продолжать работать», - сказал Карпин журналистам.

За ПАОК Фёдор Чалов провёл 17 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.