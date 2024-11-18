Карпин: «30:0 в последних пяти матчах – это ни о чём»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его не впечатляют 30 забитых голов его команды в последних пяти товарищеских матчах при нуле пропущенных.

«30:0 – ни о чём.Нужно понимать, с кем мы играем. Да, с Сербией удачный результат, но не было бы удаления, было бы иначе. Нам важнее посмотреть игроков и то, как они выполняют наши задумки. Смотрим на качество игры, не на результат», - говорит Карпин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что 11 голов из этих 30 россияне забили в ворота сборной Брунея. Матч прошёл в минувшую пятницу в Краснодаре и завершился сухой победой россиян – 11:0.