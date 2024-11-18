Карпин назвал российского игрока, которому вручил ли бы «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какому российскому игроку вручил бы «Золотой мяч» по итогам сезона.

— Головину, — приводит слова 55-летнего Карпина спортивный портал «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне Головин принял участие в 27 играх с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Стоит сказать, что обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. Футболист получил свою награду в конце октября на церемонии в Париже, организованной France Football.