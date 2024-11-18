Карпин отреагировал на заявление Ненахова о сборной России

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов недавно заявил о том, что закрыл для себя двери в сборную России. Комментарий на этот счёт дал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Это надо спрашивать у него. Чтобы дверь закрыть, её надо для начала открыть. Сборная России открыта для всех – мы рассматриваем каждого игрока с российским гражданством. Перед сбором решаем, кого вызывать. Ненахов не вызывается сейчас, потому что другие футболисты сильнее. Другие защитники выигрывают конкуренцию», - сказал Карпин на пресс-конференции.

Отметим, что 25-летний Максим Ненахов пока ни разу не вызывался в сборную России.