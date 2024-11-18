Карпин назвал условие, при котором Алексей Миранчук не сыграет с сирийцами

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин озвучил условие, при котором полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук не сыграет за российскую сборную в поединке против команды Сирии.

«Он готов стопроцентно, с Сирией будет играть, если ночью ничего не случится. Что можно сказать? У него хороший тонус, во вторник увидите его», - говорит Карпин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеский матч Россия – Сирия пройдёт 19 ноября. Местом его проведения станет «Волгоград Арена», местный стадион, принимавший чемпионат мира в 2018 году.

Клуб Миранчука в этом ноябре сенсационно выбил «Интер Майами» из плей-офф МЛС.