Тарханов: «Матч со сборной Сирии получится повеселее»

Российский тренер Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от матча между сборными России и Сирии. Эта игра пройдёт 19 ноября в Волгограде.

«Это не команда Брунея. Класс выше, прилично сильнее предыдущего соперника. Будет более весёлый матч, соперник сможет оказать сопротивление, там будет больше напряжения. Полагаю, 3:0 победим», - делится Тарханов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в прошедшую пятницу сборная России вчистую разнесла команду Брунея в Краснодаре на арене одноимённого футбольного клуба – 11:0.

Текстовую трансляцию матча Россия – Сирия проведёт наш портал. Сборная Сирии в 2024 году участвовала в Кубке Азии.