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Карпин объяснил, почему Дивеев покинул сборную России

18 Ноября 2024 • 19:16 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
Через 23 ч. 24 мин.

Защитник Игорь Дивеев накануне покинул расположение сборной России, хотя он не играл против Брунея. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил ситуацию с представителем ЦСКА.

«Дивеев мог сыграть, но с риском получения травмы. Мы не хотим рисковать», - сказал Карпин журналистам на пресс-конференции.

Во вторник сборная России в Волгограде проведёт товарищеский матч против Сирии. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Игорь Дивеев ещё теги

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