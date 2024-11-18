Карпин объяснил, почему Дивеев покинул сборную России

Защитник Игорь Дивеев накануне покинул расположение сборной России, хотя он не играл против Брунея. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил ситуацию с представителем ЦСКА.

«Дивеев мог сыграть, но с риском получения травмы. Мы не хотим рисковать», - сказал Карпин журналистам на пресс-конференции.

Во вторник сборная России в Волгограде проведёт товарищеский матч против Сирии. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.