Карпин назвал задачу сборной России на матч с Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ближайшем сопернике. Во вторник российская национальная команда сыграет против Сирии в Волгограде.

«Сирия – это не Бруней. И по сыгранности, и по качеству. Футболисты намного сыграннее, видны наработки тренера. Эта игра будет более сложной.

Мы понимаем, как будет играть Сирия. Скорее всего, они сыграют в четыре защитника. Вне зависимости от имени соперника у нас стоит задача сыграть на ноль и забить как можно больше», - сказал Карпин журналистам.

Матч между сборными России и Сирии стартует 19 ноября в 19:30 по московскому времени.