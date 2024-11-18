Кейн рассказал, покинет ли сборную Англии после чемпионата мира – 2026

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о том, завершит ли он карьеру в национальной команде после ЧМ-2026.

«Не думаю, что это мой последний турнир. Говорят, что после 30 лет конец карьеры близок, но я продолжаю играть на высочайшем уровне и отлично себя чувствую», — цитирует Кейна Sky Sports.

Кейн выступает за сборную Англии с 2015 года. За это время форвард принял участие в 103 матчах, забил 69 голов и стал автором 19 результативных передач.

Напомним, чемпионат мира – 2026 пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Минувшим летом Кейн вместе со сборной Англии завоевал серебряные медали Евро-2024.