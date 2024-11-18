«Понимали, что обделались»: Билялетдинов вспомнил поражение России в борьбе за место на чемпионате мира

Ровно 15 лет назад сборная России проиграла в гостях у Словении со счётом 0:1 в ответном стыковом матче за билет на чемпионат мира. По сумме двух встреч команды сыграли 2:2, но за счёт правила гостевого года на мундиаль в ЮАР пробились словенцы. Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов вспомнил, что происходило в раздевалке команды после поражения в Мариборе.

«Была тишина, кто-то полотенцем накрылся, и все понимали, что обделались по полной. Гус Хиддинк потом провёл товарищескую встречу с Венгрией, и было принято решение об уходе. То есть он уже знал до этой игры, что покидает команду», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Под руководством Гуса Хиддинка сборная России в 2008 году заняла третье место на чемпионате Европы. После того впечатляющего результата невыход на чемпионат мира ощущался ещё более остро.