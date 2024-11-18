Ровно 15 лет назад Россия осталась без чемпионата мира, проиграв Словении в «стыках»

Ровно 15 лет назад, 18 ноября 2009 года, состоялся ответный стыковой матч за место на чемпионате мира между сборными Словении и России. В первой игре российская команда победила дома со счётом 2:1, поэтому расслабляться было нельзя.

В Мариборе сборная России проиграла со счётом 0:1. Автором единственного гола стал Златко Дедич на 44-й минуте. Как следствие, сборная Словении прошла на чемпионат мира по правилу гостевого гола. А сборная России смотрела мундиаль в ЮАР по телевизору.

Отметим, что главным тренером сборной России в те времена был Гус Хиддинк. Невыход на чемпионат мира – 2010 стал провалом, ведь на Евро-2008 была добыта бронза.

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