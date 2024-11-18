Сборная России проводит предматчевую тренировку в Волгограде

Национальная сборная России вечером понедельника вышла на газон «Волгоград Арены». На стадионе команда Валерия Карпина проводит тренировку перед тем, как сыграть против национальной сборной Сирии в товарищеском матче 19 ноября. Новостью делится пресс-служба сборной. На поле волгоградского стадиона вышли все 23 футболиста, которые находятся в распоряжении Карпина

Напомним, что россияне год назад почти уже играли в Волгограде. Тогда коллектив Валерия Карпина разгромил со счётом 8:0 сборную Кубы.

Ранее в пятницу российская национальная команда со счётом 11:0 разгромила национальную сборную Брунея. Состоялся этот поединок в Краснодаре на арене одноимённого футбольного клуба Российской премьер-лиги.