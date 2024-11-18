​Сборная Новой Зеландии снова забила восемь голов

Сборная Новой Зеландии продолжает гробить всех своих соперников в квалификации к чемпионату мира 2026 года, который, как известно, пройдёт в трёх странах Северной Америки - Соединённых Штатов, Канады и Мексики.

Не так давно она выиграла со счётом 8:1 у Вануату, а теперь забила другие восемь голов уже в ворота сборной Самоа. Особенно блистает в её составе Крис Вуд, нападающий «Ноттингем Форест», который забил в обоих матчах, причём в игре с Самоа сделал это трижды.

И теперь на счету Криса Вуда в 17 проведённых матчах текущего сезона уже 15 голов в сумме - за сборную и за «Ноттингем Форест».