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Чемпионат мира 2026

​Сборная Новой Зеландии снова забила восемь голов

18 Ноября 2024 • 17:28 Комментировать

Сборная Новой Зеландии продолжает гробить всех своих соперников в квалификации к чемпионату мира 2026 года, который, как известно, пройдёт в трёх странах Северной Америки  - Соединённых Штатов, Канады и Мексики.

Не так давно она выиграла со счётом 8:1 у Вануату, а теперь забила другие восемь голов уже в ворота сборной Самоа. Особенно блистает в её составе Крис Вуд, нападающий «Ноттингем Форест», который забил в обоих матчах, причём в игре с Самоа сделал это трижды.

И теперь на счету Криса Вуда в 17 проведённых матчах текущего сезона уже 15 голов в сумме - за сборную и за «Ноттингем Форест».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Новой Зеландии Крис Вуд
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