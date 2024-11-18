Мостовой дал прогноз на точный счёт матча Россия – Сирия

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на счёт товарищеского матча между сборными России и Сирии. По мнению экс-игрока «Сельты», команда Валерия Карпина снова выиграет крупно.

«Не вижу тут смысла долго говорить об уровне соперника. Он всё ещё намного ниже, чем у нашей команды. К тому же, снова пошли новости, что у сирийцев будет не боевой состав. Думаю, Карпин все равно настроит команду серьёзно», - цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

В продолжении комментария Мостовой дал непосредственно прогноз – победа сборной России со счётом 7:0.

Матч Россия – Бруней пройдёт в Волгограде во вторник, 19 ноября. Игра стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Напомним, что в пятницу сборная России разгромила в Краснодаре Бруней с рекордным для себя счётом – 11:0.