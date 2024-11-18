Наумов — о матчах сборной России: «Спортивных целей точно нет»

Известный функционер Николай Наумов, работавший в «Локомотиве», поделился комментарием о товарищеских матчах сборной России против слабых соперников.

«Спортивных целей точно нет. Самое главное — собраться. Для футболиста уехать из клуба в сборную — неплохая смена обстановки, какая-то отдушина», — цитирует Наумова «ВсеПроСпорт».

Стоит напомнить, что несколько дней назад подопечные Валерия Карпина разгромили в Краснодаре Бруней со счетом 11:0.

Завтра, 19 ноября, сборная России примет в Волгограде Сирию. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Следить за всеми событиями поединка можно будет в текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.