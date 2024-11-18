Пономарёв – о сборной Сирии: «Команда у них поинтереснее»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал о сборной Сирии. Эта команда – следующий соперник сборной России в рамках товарищеских ноябрьских поединков.

«У сирийцев команда поинтереснее, чем у Брунея, пусть и не все основные игроки у низ будут. Но матч будет труднее, чем с Брунеем. Наши ребята победят 2:0 или 3:0. Сразу мяч не забьют, минут 15–20 поиграют и забьют», - делится Пономарёв с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Сирии участвовала в Кубке Азии в 2024 году. А ещё этот коллектив занимает 89-е место рейтинга ФИФА по сравнению со сборной Брунея, которая размещается лишь в конце второй сотни.