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Наумов предположил, сколько голов сборная России забьёт Сирии

18 Ноября 2024 • 16:30 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
19.11 19:30

Футбольный функционер Николай Наумов высказался о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Сирии.

Специалист считает, что уровень Сирии повыше, чем у Брунея, но все равно преимущество сборной России должно быть существенным.

«Такого счета как в матче с Брунеем не будет. Но минимум 3-4 гола сборная России Сирии забьет», — приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».

Товарищеский матч между Россией и Сирией состоится во вторник, 19 ноября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало события запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Сборная России Николай Наумов Сборная Сирии ещё теги

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