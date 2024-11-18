Наумов предположил, сколько голов сборная России забьёт Сирии

Футбольный функционер Николай Наумов высказался о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Сирии.

Специалист считает, что уровень Сирии повыше, чем у Брунея, но все равно преимущество сборной России должно быть существенным.

«Такого счета как в матче с Брунеем не будет. Но минимум 3-4 гола сборная России Сирии забьет», — приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».

Товарищеский матч между Россией и Сирией состоится во вторник, 19 ноября. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало события запланировано на 19:30 по московскому времени.