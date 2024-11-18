Силкин поделился ожиданиями от матча Россия – Сирия

Экс-рулевой московского «Динамо» Сергей Силкин дал комментарий по поводу предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сирии.

«Сирия – страна, которую мы всё-таки знаем, и которая находится недалеко от нас. Чего ждать? Ждать нужно только победы», - цитирует Силкина Metaratings.

По словам Силкина, будет ли счёт крупным, зависит от того, в каком настрое сборная России выйдет на футбольное поле в Волгограде.

Матч Россия – Сирия стартует 19 ноября в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.