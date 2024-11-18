Орещук объяснил, почему сборная России не играет против клубов РПЛ

Футбольный агент и функционер Роман Орещук объяснил, почему сборная России не играет товарищеские матчи с клубами РПЛ, а играет со сборными других стран, зачастую более слабыми.

«Не хотелось бы начинать с места в рейтинге ФИФА, на котором команда Брунея. Поэтому и приходится на такие радикальные меры идти, играя хоть с какими-то официальными сборными, получать очки в рейтинг», - высказался Орещук для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшую пятницу российская сборная разгромила команду Брунея в Краснодаре с рекордным для себя счётом – 11:0.

Во вторник уже в Волгограде россияне встретятся со сборной Сирии.