«Вообще не готовились»: Круговой рассказал о подходе к матчу против Брунея

В пятницу сборная России принимала в товарищеском матче Бруней и добилась самой крупной победы в своей истории – 11:0. Защитник российской национальной команды Данил Круговой дал комментарий по поводу подготовки к этому поединку.

«Мы вообще не готовились к Брунею, ничего особо не нарабатывали. Просто разобрали, в какой футбол играет их новый тренер», - цитирует Кругового «РБ Спорт».

Теперь сборная России готовится к товарищеской игре против Сирии. Команды сыграют в Волгограде во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток арбитр даст в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.