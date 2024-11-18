Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

В Брунее сделали заявление по поводу видео, появившегося после 0:11 от России

18 Ноября 2024 • 15:46 Комментировать

На днях в средствах массовой информации обсуждали ролик, на котором футболисты сборной Брунея веселятся после поражения от России со счётом 0:11. Сообщалось, что игроки проводили время в развлекательных заведениях Краснодара, в частности в стриптиз-клубе.

Футбольная ассоциация Брунея выпустила заявление, в котором отмечает, что видео вводит зрителей в заблуждение, поскольку было смонтировано. Ассоциация призывает не распространять ролик, поскольку он «наносит ущерб репутации игроков и подрывает целостность сборной и нации».

В Брунее напомнили о возможном наступлении юридической ответственности за распространение ложной информации.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
сборная Брунея
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Вратарь Брунея высказался об 11 голах от сборной России Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом» Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» Криштиану Роналду отреагировал на смену тренера в «Манчестер Юнайтед» Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду Сане выбрал новый клуб
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе ван Нистелроя Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала»
Спортивные новости
Овечкин оформил хет-трик в победном матче с «Вегасом» Синнер выиграл Итоговый турнир АТР, победив в финале Фрица ЦСКА уверенно обыграл на выезде «Ак Барс» Олимпийский чемпион Редькин отреагировал на финиш Халили и Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ Корешков: «Я ожидал, что Джонс победит Миочича» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Ноября
16:20 · Чемпионат мира 2026
Орещук объяснил, почему сборная России не играет против клубов РПЛ
16:13 · Чемпионат мира 2026
«Вообще не готовились»: Круговой рассказал о подходе к матчу против Брунея
15:46 · Чемпионат мира 2026
В Брунее сделали заявление по поводу видео, появившегося после 0:11 от России
15:30 · Чемпионат мира 2026
Круговой: Сборной журналистов России забьём больше, чем Брунею
15:19 · Чемпионат мира 2026
Пименов: «С Сирией не получится сыграть так, как сыграли с Брунеем»
14:58 · Чемпионат мира 2026
Адамов прокомментировал дебютный гол за сборную России
14:40 · Чемпионат мира 2026
Игрок сборной России: «Сборная Медиалиги сильнее команды Брунея»
14:40 · Чемпионат мира 2026
Круговой выбрал соперников для сборной России на следующий год
12:49 · Чемпионат мира 2026
Сборная Сирии сыграет в Волгограде не оптимальным составом
04:19 · Чемпионат мира 2026
Киммих оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2026
17 Ноября
23:53 · Чемпионат мира 2026
Евгений Морозов рассказал, за что уважает Карпина
23:44 · Чемпионат мира 2026
Непомнящий: Сирия — команда совершенно другого уровня
23:01 · Чемпионат мира 2026
Мор предположил, сколько голов сборная России забьёт Сирии
21:21 · Чемпионат мира 2026
«Превращается в Кокорина»: Пономарёв высказался о Чалове
20:29 · Чемпионат мира 2026
Колосков — о матче с Брунеем: «В своё время мы играли с Андоррой, Фарерами и Сан-Марино»
20:22 · Чемпионат мира 2026
Колосков объяснил, почему сборная России должна играть
20:09 · Чемпионат мира 2026
Ловчев — об игре с Брунеем: «Это оскорбительно»
19:39 · Чемпионат мира 2026
Игрок сборной Парагвая извинился перед Месси после победы
17:47 · Чемпионат мира 2026
Круговой поблагодарил руководство «Краснодара» после победы 11:0
17:28 · Чемпионат мира 2026
Назначен судья на матч Россия – Сирия 1
16:53 · Чемпионат мира 2026
Онопко: «Атмосфера помогает сборной России»
16:15 · Чемпионат мира 2026
Адамов описал Карпина в трёх словах
15:56 · Чемпионат мира 2026
Вратарь Сирии: «Россия – это серьёзный соперник»
14:41 · Чемпионат мира 2026
Карпин объяснил отъезд шести игроков из сборной России
14:33 · Чемпионат мира 2026
Шесть футболистов покинули сборную России 1
Все новости