В Брунее сделали заявление по поводу видео, появившегося после 0:11 от России

На днях в средствах массовой информации обсуждали ролик, на котором футболисты сборной Брунея веселятся после поражения от России со счётом 0:11. Сообщалось, что игроки проводили время в развлекательных заведениях Краснодара, в частности в стриптиз-клубе.

Футбольная ассоциация Брунея выпустила заявление, в котором отмечает, что видео вводит зрителей в заблуждение, поскольку было смонтировано. Ассоциация призывает не распространять ролик, поскольку он «наносит ущерб репутации игроков и подрывает целостность сборной и нации».

В Брунее напомнили о возможном наступлении юридической ответственности за распространение ложной информации.