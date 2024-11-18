Круговой: Сборной журналистов России забьём больше, чем Брунею

На прошлой неделе сборная России разгромила Бруней в товарищеском матче со счётом 11:0. Защитник Данил Круговой ответил на мнение о том, что российская национальная команда могла бы так же легко обыграть сборную журналистов страны.

«Нет, вас мы с большим счётом раскатаем (смеётся). Тут дело не в интересе. Это всё-таки национальная сборная Брунея. Да, она 184-я в рейтинге ФИФА, но что поделать? Что имеем, то имеем», - цитирует Кругового «РБ Спорт».

Во вторник, 19 ноября, сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Сирии. Игра в Волгограде стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.