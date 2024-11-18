Пименов: «С Сирией не получится сыграть так, как сыграли с Брунеем»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о предстоящем контрольном поединке сборной России против Сирии.

«С Сирией не получится сыграть так, как сыграли с Брунеем. Эта сборная достаточно неплохо выступает, покрепче, чем Бруней. Но думаю, что наши должны выиграть с разницей в 2-3 мяча», — приводит слова Пименова «Чемпионат».

Напомним, 15 ноября сборная России разгромила Бруней, забив 11 безответных мячей сопернику.

Завтра, 19 ноября, подопечные Валерия Карпина примут в Волгограде национальную команду Сирии. Игра между соперниками должна будет стартовать в 19:30 по московскому времени.

Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.