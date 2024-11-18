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Адамов прокомментировал дебютный гол за сборную России

18 Ноября 2024 • 14:58 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
19.11 19:30

В пятницу сборная России разгромила Бруней в товарищеском матче со счётом 11:0. Автором одного из голов стал защитник Арсен Адамов. Футболист дал комментарий по поводу дебютного гола за национальную команду.

«Мой забитый мяч? Приятно отличиться за сборную, особенный день для меня. Надеюсь, это не последний гол в составе сборной России», - цитирует Адамова «РБ Спорт».

Во вторник, 19 ноября, сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Сирии. Игра в Волгограде стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Арсен Адамов

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