Игрок сборной России: «Сборная Медиалиги сильнее команды Брунея»

Полузащитник сборной России Никита Кривцов считает, что сборная Медиалиги превосходит по уровню сборную Брунея. Как известно, на прошлой неделе российская национальная команда разгромила Бруней в Краснодаре со счётом 11:0.

«Игра с Медиалигой? Без разницы, с кем играть. Наверное, сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея», - цитирует Кривцова «РБ Спорт».

Отметим, что победа над Брунеем стала самой крупной в истории сборной России.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже во вторник, 19 ноября. Команда Валерия Карпина будет играть против Сирии в Волгограде.