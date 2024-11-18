Круговой выбрал соперников для сборной России на следующий год

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой ответил на вопрос о том, с кем хотел бы провести товарищеский матч в 2025 году.

«Если выбирать соперника, то сейчас молодежная сборная играет в Бразилии. Можно было бы попробовать сыграть с ними или аргентинцами. Почему нет?» — приводит слова Кругового «Чемпионат».

Напомним, ранее сборная России с крупным счетом обыграла в товарищеском матче Бруней (11:0).

Завтра, 19 ноября, подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Сирии. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.

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