Сборная Сирии сыграет в Волгограде не оптимальным составом

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана прокомментировал заявку своей команды на матч с подопечными Валерия Карпина, который состоится во вторник в Волгограде.

- Некоторые травмированы, некоторые не могут присутствовать по личным причинам, к сожалению, - приводит слова Ланы «Матч ТВ».

Испанский тренер отметил, что у него нет понятия «список основных игроков», и выбор состава каждый раз происходит из наличия доступных футболистов.

Игра Россия - Сирия запланирована на вторник, начало телетрансляции с 18:30.

Напомним, что в прошлом матче команда Валерия Карпина обыграла футболистов из Брунея (11:0), установив рекорд результативности.