Киммих оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2026

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался о шансах команды добиться успеха на ближайшем чемпионате мира.

Мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Могут ли болельщики надеяться на нашу победу? Да, такая надежда выглядит абсолютно оправданной. Впереди долгий путь, но, думаю, мы движемся в правильном направлении. Как я уже говорил в прошлом, чемпионат мира начинается задолго до старта финального турнира, в процессе подготовки. До этих пор для нас важна каждая победа. Даже в ближайшем матче против Венгрии, в котором уже ничего не решается, мы хотим вновь выиграть», – цитирует Bild Киммиха.