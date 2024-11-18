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Чемпионат мира 2026

Киммих оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2026

18 Ноября 2024 • 04:19 Комментировать
Венгрия
...
Германия
1 6.00 X 4.50 2 1.50
19.11 22:45

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих высказался о шансах команды добиться успеха на ближайшем чемпионате мира.

Мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Могут ли болельщики надеяться на нашу победу? Да, такая надежда выглядит абсолютно оправданной. Впереди долгий путь, но, думаю, мы движемся в правильном направлении. Как я уже говорил в прошлом, чемпионат мира начинается задолго до старта финального турнира, в процессе подготовки. До этих пор для нас важна каждая победа. Даже в ближайшем матче против Венгрии, в котором уже ничего не решается, мы хотим вновь выиграть», – цитирует Bild Киммиха.

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