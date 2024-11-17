Евгений Морозов рассказал, за что уважает Карпина

Защитник «Локомотива» и сборной России Евгений Морозов высказался о работе под руководством Валерия Карпина.

Футболист заявил, что очень сильно уважает Карпина, так как тот всегда говорит все как есть.

«Плохого мне он ничего не говорил, но в плане того, как я должен играть, он мне прямо говорил, например: «Ошибайся, тебе здесь никто ничего не скажет». Это вселяет уверенность», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

У 23-летнего Морозова четыре матча в составе сборной России и один забитый мяч.

Во вторник, 19 ноября, подопечные Карпина примут в Волгограде Сирию. Старт товарищеского поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.