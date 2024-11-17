Непомнящий: Сирия — команда совершенно другого уровня

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Сирии.

По мнению специалиста, Сирия является соперником другого уровня, поэтому данный матч должен быть интересным.

«Их футболисты выступают за европейские клубы. Развитие футбола там на хорошем уровне», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Напомним, ранее команда Валерия Карпина разгромила в Краснодаре Бруней со счетом 11:0.

Товарищеский между сборными России и Сирии состоится во вторник, 19 ноября, на «Волгоград Арене». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.