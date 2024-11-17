Мор предположил, сколько голов сборная России забьёт Сирии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сирии.

— Я рассчитываю, что сборная России забьет четыре‑пять голов, — цитирует Мора «Матч ТВ».

Специалист пояснил, что такой результат может быть достигнут за счет тех игроков, которые целенаправленно не участвовали во встрече с Брунеем и готовились к игре против Сирии.

Напомним, ранее сборная России разгромила Бруней со счетом 11:0. Контрольный поединок между командой Валерия Карпина и сборной Сирии состоится 19 ноября. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.