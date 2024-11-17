«Превращается в Кокорина»: Пономарёв высказался о Чалове

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о нападающем Фёдоре Чалове из ПАОКа. В сезоне 2024/2025 за греческую команду Чалов провёл 17 матчей, в которых забил всего лишь один гол. На днях форвард отыграл час в товарищеском матче сборной России против Брунея, но забить не смог.

«Чалов потихоньку превращается в Кокорина. Голов не забивает, а все продолжают считать его топ-нападающим и рассказывают о перспективности. Может, когда-то Фёдор и подавал надежды на большую европейскую карьеру, но сейчас этого и близко нет», - цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Как известно, Фёдор Чалов оказался в числе шести футболистов, которые покинули расположение сборной России. В товарищеском матче против Сирии Чалов не сыграет – он досрочно возвращается в расположение своего клуба.