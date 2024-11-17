Колосков — о матче с Брунеем: «В своё время мы играли с Андоррой, Фарерами и Сан-Марино»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков ответил, можно ли считать неуважением игру против сборной Брунея.

— Уважение, не уважение — не те слова, которые стоит употреблять в данном случае. В свое время мы играли с Андоррой, Фарерами, Сан-Марино... — приводит слова Колоскова LiveSport.Ru.

Напомним, 15 ноября сборная России разгромила Бруней со счетом 11:0. Данная победа стала самой крупной в истории российской команды.

Следующим соперником подопечных Валерия Карпина станет Сирия. Игра между командами пройдет в Волгограде 19 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по мск.