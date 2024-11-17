Колосков объяснил, почему сборная России должна играть

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал главные причины, по которым сборная России должна продолжать проводить товарищеские матчи.

Колосков заявил, нужно играть, чтобы никто не забывал о том, что РФС по-прежнему является членом ФИФА. Кроме того, матчи сборной нужны болельщикам, ведь практически все игры собирают полные стадионы, отметил функционер.

«В-третьих, сборная должна функционировать, поскольку наше отстранение не вечно, оно когда-нибудь закончится», — цитирует Колоскова LiveSport.Ru.

Напомним, ранее сборная России разгромила Бруней со счетом 11:0. Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 19 ноября против Сирии.