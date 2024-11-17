Ловчев — об игре с Брунеем: «Это оскорбительно»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о минувшем товарищеском матче между сборными России и Брунея.

Напомним, сборная России разгромила в Краснодаре Бруней, забив 11 безответных мячей. Стоит сказать, что дублем отметился только Иван Обляков, все остальные игроки забили по одному голу.

«Наверное, это оскорбительно — играть с Брунеем. Но осуждать РФС не надо. Это же политика. Надо показать, что с нами можно играть», — приводит слова Ловчева «ВсеПроСпорт».

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 19 ноября против сборной Сирии. Старт поединка, который пройдет в Волгограде, запланирован на 19:30 по московскому времени.