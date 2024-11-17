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Чемпионат мира 2026

Игрок сборной Парагвая извинился перед Месси после победы

17 Ноября 2024 • 19:39 Комментировать

На днях в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 сборная Парагвая сенсационно обыграла Аргентину со счётом 2:1. Лионель Месси остался недоволен судейством, а в какой-то момент в звёздного аргентина даже бросали предметы с трибун.

Защитник парагвайской сборной Омар Альдерете сделал публикацию в социальных сетях и извинился перед Лео Месси.

«Дорогой Лео Месси, я хочу извиниться от имени моей страны за тот неприятный инцидент, когда кто-то бросил в тебя бутылку. Ты кумир для миллионов людей в нашей стране и во всём мире. Мы глубоко сожалеем об этом неуважительном поступке, который не отражает привязанность и восхищение, которые мы испытываем к тебе», - сказал Альдерете.
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Евро-Футбол.Ру,
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