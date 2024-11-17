Игрок сборной Парагвая извинился перед Месси после победы

На днях в рамках отбора на чемпионат мира – 2026 сборная Парагвая сенсационно обыграла Аргентину со счётом 2:1. Лионель Месси остался недоволен судейством, а в какой-то момент в звёздного аргентина даже бросали предметы с трибун.

Защитник парагвайской сборной Омар Альдерете сделал публикацию в социальных сетях и извинился перед Лео Месси.