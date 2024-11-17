Круговой поблагодарил руководство «Краснодара» после победы 11:0

Сборная России в пятницу вечером разгромила в Краснодаре Бруней со счётом 11:0. Защитник российской национальной команды Данил Круговой выразил благодарность руководителям клуба «Краснодар».

«Хочу поблагодарить руководство «Краснодара» за условия для футболистов. В таких условиях сделано всё, чтобы развиваться. Спасибо болельщикам, которые пришли на стадион, гнали нас вперёд. Нам было очень приятно», - цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

Теперь сборная России готовится к товарищескому матчу против Сирии. Команды сыграют во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители в Волгограде услышат в 19:30 по московскому времени.

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