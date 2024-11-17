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Назначен судья на матч Россия – Сирия

17 Ноября 2024 • 17:28 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Сирия
19.11 19:30

Сборная России готовится к домашнему товарищескому матчу против Сирии. Стало известно, кто будет работать на этой игре в качестве арбитров. Судейская бригада представит Саудовскую Аравию, в неё войдут Маджид Аль-Шамрани, Файсал Аль-Кахтани и Халаф Аль-Шаммари. Соответствующей информацией делится «Спорт-Экспресс».

Сборные России и Сирии сразятся в Волгограде во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что прошлый товарищеский матч сборная России выиграла со счётом 11:0. В пятницу команда Валерия Карпина разгромила Бруней.

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Сборная России Сборная Сирии Маджид Аль-Шамрани ещё теги

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РОССИЯ СИРИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
17 Ноября 2024 в 17:30
ай а чево статус судей не укозали.. сикрет што ля.. А-ха-ха-ха! )))
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