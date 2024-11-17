Назначен судья на матч Россия – Сирия

Сборная России готовится к домашнему товарищескому матчу против Сирии. Стало известно, кто будет работать на этой игре в качестве арбитров. Судейская бригада представит Саудовскую Аравию, в неё войдут Маджид Аль-Шамрани, Файсал Аль-Кахтани и Халаф Аль-Шаммари. Соответствующей информацией делится «Спорт-Экспресс».

Сборные России и Сирии сразятся в Волгограде во вторник, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что прошлый товарищеский матч сборная России выиграла со счётом 11:0. В пятницу команда Валерия Карпина разгромила Бруней.